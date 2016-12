Nfl, corsa al Superbowl: scattano i playoff

Con la fine della regular season, si è composto il quadro dei playoff Nfl con il cammino che porterà al Superbowl XLVIII di East Rutherford (New Jersey). Le squadre favorite sono i Denver Broncos di Peyton Manning, campioni della Afc, e i Seattle Seahawks di Russell Wilson, re della Nfc: le due franchigie avranno il fattore campo in tutta la post season e avranno il bye al primo turno insieme ai New England Patriots di Tom Brady e ai Carolina Panthers di Cam Newton.