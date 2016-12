Nfl: Packers ai playoff, Ravens eliminati

Con la 17esima settimana si è conclusa la regular season del campionato di football americano Nfl e si è completato il quadro dei playoff. I Baltimore Ravens campioni in carica perdono 34-17 sul campo dei Cincinnati Bengals e non potranno tentare di rivincere il titolo: i Bengals, guidati dal quarterback Dalton, conquistano il titolo della Afc North Division . Vittoria decisiva per i Green Bay Packers che battono 33-28 i Chicago Bears grazie al td pass di Aaron Rodgers nel finale e conquistano il trono della Nfc North e il posto nella post season. Successo inutile per i Pittsburgh Steelers che battono 20-7 i Browns ma mancano i playoff in virtù del successo di San Diego 27-24 in overtime su Kansas City: sono i Chargers a proseguire la stagione.

Anche per i Philadelphia Eagles è determinante la vittoria per 24-22 sui Dallas Cowboys per centrare il titolo della Nfc East e di conseguenza un posto nei playoff. Dallas, senza il qb Tony Romo, deve inchinarsi davanti a Nick Foles, favoloso regista degli Eagles.

I Carolina Panthers stendono 21-20 gli Atlanta Falcons trascinati dall'asso Cam Newton e incassano il titolo della Nfc South. Grazie al solito immenso Peyton Manning, che aggiorna il record assoluto di yards lanciate in una stagione (5.477), i Denver Broncos battono 34-14 gli Oakland Raiders e si assicurano il fattore campo nei playoff della Afc.

Stesso discorso per i Seattle Seahawks nella Nfc dopo la vittoria per 27-9 sui Rams firmata dalla coppia Russell Wilson in regia e Marshawn Lynch sulle corse.

I risultati della 17a settimana Nfl:

Colts-Jaguars 30-10, Dolphins-NY Jets 7-20, Vikings-Lions 14-13, Titans-Texans 16-10, Steelers-Browns 20-7, Giants-Redskins 20-6, Bengals-Ravens 34-17, Falcons-Panthers 20-21, Bears-Packers 28-33, Patriots-Bills 34-20, Saints-Buccaneers 42-17, Raiders-Broncos 14-34, Cardinals-49ers 20-23, Chargers-Chiefs 27-24 OT, Seahawks-Rams 27-9, Cowboys-Eagles 22-24.