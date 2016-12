Nfl: i 49ers volano ai playoff

Nel monday night del week 16 di Nfl, i San Francisco 49ers sconfiggono 34-24 gli Atlanta Falcons e strappano il biglietto per i playoff: decisivo il touchdown da intercetto di NaVorro Bowman a 1'10" dalla fine. E' il miglior modo per festeggiare l'ultima gara in regular season al The Stick, lo storico stadio dei californiani: dall'anno prossimo, infatti, i 49ers si trasferiranno nel nuovo e avveniristico Levi's Stadium di Santa Clara.

I Falcons giocano bene nei primi due quarti e chiudono 10-3 all'intervallo lungo, poi arriva la rimonta dei 49ers conclusa dall'azione decisiva: il cornerback Tramaine Brock blocca su Harry Douglas, Bowman s'inserisce e scappa in end zone dopo una corsa di 89 yards. San Francisco si giocherà la vittoria in Nfc West la prossima settimana contro Arizona, con Seattle che ha una vittoria in più e sarà impegnata in casa contro Saint Louis. Intanto però c'è la certezza della qualificazione ai playoff: in Nfc, per ora, il tagliando per la fase finale di stagione ce l'hanno solo Carolina, Seattle e appunto San Francisco.