Nfl: Manning da record, Denver esulta

Peyton Manning da record. Nella 16esima e penultima settimana di regular season di Nfl, il quarterback trascina i Denver Broncos alla vittoria per 37-13 sul campo dei Texans e stabilisce il nuovo record di lega per numero di passaggi vincenti. In Afc sono già definiti i vincitori di Division: New England (East), Cincinnati (North), Indianapolis (South) e appunto Denver (West). Qualificate ai playoff anche Kansas City, Seattle e Carolina.

Successo agevole per i Broncos al Reliant Stadium di Houston contro i Texans: Manning lancia per 400 yards e 4 touchdown, raggiunge il record di 51 passaggi vincenti in regular e suggella il terzo titolo consecutivo in Afc West per Denver. "E' stato un momento davvero speciale - le parole del quarterback -, raramente nel corso di una gara si vivono delle sensazioni del genere". La copertina di giornata va anche a Tony Romo, che nel decisivo ultimo periodo della trasferta di Washington assiste per DeMarco Murray e tiene i Cowboys in corsa per un posto nei playoff: al FedEx Field finisce 24-23 per Dallas. Clamoroso successo di Philadelphia contro Chicago: 54-11 per gli Eagles, che aprono e chiudono con due periodi da 21-0 e ora dovranno passare proprio da Dallas per vincere la Nfc East Division, completando un'incredibile rimonta (5 sconfitte nelle prime 8 settimane).