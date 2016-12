Nfl: i Ravens sbancano Detroit

I Baltimore Ravens vincono 18-16 a Detroit contro i Lions nel Monday Night della 15.ma settimana di Nfl e centrano il quarto successo consecutivo. Pur senza segnare alcuna meta, i campioni in carica vengono trascinati da 6 calci vincenti del kicker Justin Tucker, l'ultimo, quello decisivo, da 61 yard, il più lungo nella storia della franchigia del Maryland: i Ravens restano in corsa per i playoff e sono secondi nella Afc North dietro ai Bengals.

I Lions sono terzi nella Nfc North dietro Chicago e Green Bay. La partita del Ford Field si apre con il vantaggio dei padroni di casa che si portano sul 7-0 grazie al touchdown su corsa di Reggie Bush. Nel secondo quarto Baltimore si rifà sotto, trascinata dal quarterback Joe Flacco, ma la difesa dei Lions resiste: gli ospiti vengono sempre costretti al field goal e il kicker Justin Tucker risponde infilandone addirittura tre, più un altro a inizio terzo periodo per il 12-7 Ravens. Nell'ultimo periodo, con Baltimore avanti 15-10, i Lions si mettono al lavoro guidati dalla coppia Stafford-Johnson, col quarterback che trova puntualmente le ricezioni di 'Megatron': a due minuti dalla fine ecco la meta del sorpasso con Stafford che trova Fauria in endzone per il 16-15. Detroit fallisce però il tentativo di trasformazione da due punti e così Baltimore può tentare la replica. La difesa di casa tiene ancora e così è sempre il kicker Justin Tucker a salvare i Ravens, infilando un clamoroso calcio da ben 61 yard per il 18-16.

Con 39 secondi da giocare i Lions tentano l'ultimo disperato assalto ma il lancio di Stafford viene intercettato da Elam.