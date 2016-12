Nfl: i Dolphins fermano i Patriots, crollo Cowboys

Grandi emozioni nella 15esima settimana di Nfl. I Patriots escono con le ossa rotta dalla gara coi Dolpinhs . A Miami i padroni di casa battono 24-20 New England. Tom Brady e compagni non approfittano della sconfitta dei Broncos e restano al secondo posto nell'American Football Conference con 10 vittorie e 4 sconfitte. Brutta sconfitta per i Cowboys che, nonostante i 23 punti di vantaggio a metà gara, subiscono la rimonta dei Packers (37-36 il finale).

Al Sun Life Stadium di Miami ai Patriots non bastano le 364 yards lanciate da Tom Brady con 2 touchdown confezionati. La gara si decide a 1'15" dalla fine con una ricezione in end zone di Marcus Thigpen. New England prova a gettarsi nuovamente in attacco ma la difesa di Miami è perfetta e Brady subisce l'intercetto decisivo da parte di Michael Thomas: "Mi prendo le mie responsabilità" - spiega a fine gara Tom Brady - "oggi non ho gestito bene il pallone nella red zone". Con questo successo i Dolphins restano aggrappati alla zona playoff con un record di 8-6.

Sconfitta pesantissima, invece, per Dallas in casa contro Green Bay. I Packers, sempre orfani del quarterback Aaron Rodgers, riescono nell'impresa di rimontare i 23 punti di svantaggio dopo due quarti. Il touchdown decisivo porta la firma di Eddie Lacy a un minuto e mezzo dalla sirena. Il qb dei Cowboys, Tony Romo subisce l'intercetto di Beasly nei secondi conclusivi e così Green Bay può far festa.