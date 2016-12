Nfl: Cowboys gelati a Chicago

L'inizio di partita è equilibrato, con i Cowboys che passano subito in vantaggio 7-0 grazia al lancio in endzone di Romo per Dez Bryant. Chicago però non si scompone e viene presa per mano da McCown che prima trova Bennet in meta per il 7-7 e poi porta lui stesso il pallone nella endzone avversaria per il 14-7.

I Cowboys pareggiano nuovamente con Witten (14-14) ma prima dell'intervallo i Bears scappano con il calcio di Gould e l'incredibile ricezione in meta di Jeffery che, nonostante una doppia marcatura, riceve un lancio di McCown a pochi secondi dalla pausa lunga. Nel secondo tempo è un dominio dei Bears che chiudono il discorso già a inizio quarto periodo volando sul 42-14 grazie al calcio di Gould e a due lanci da touchdown di McCown che trova prima Matt Forte e poi Michael Bush. Nel finale i Cowboys vanno a segno con Beasley e Randle ma le due mete servono solo a rendere meno pesante la sconfitta.