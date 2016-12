Nfl, Saints non si ferma più: nona sinfonia

L' 11.a settimana della Nfl si apre con la vittoria di New Orleans su Atlanta. I Saints si impongono 17-13, battono i Falcons per la seconda volta in stagione dopo il successo nella prima giornata e ottengono la loro nona vittoria (terza consecutiva dopo quelle contro Dallas e San Francisco). Per Atlanta arriva la nona sconfitta: i Falcons, a 5 giornate dal termine della regular season, sono già fuori dalla corsa per la vittoria della Nfc South division.