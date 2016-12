Nfl: i Panthers si mangiano i Patriots

I Carolina Panthers battono 24-20 i New England Patriots nel Monday Night dell'11.a settimana del campionato di football Nfl e salgono a 7-3 di record, proprio come i Patriots. I padroni di casa vincono in volata respingendo l'ultimo attacco di Tom Brady e compagni e centrano il sesto successo di fila. Grande protagonista il quarterback Cam Newton che chiude con 209 yards lanciate, e 3 passaggi da touchdwon, e 62 yards su corsa in 7 portate.

Nel primo tempo Carolina parte meglio, portandosi sul 10-0 grazie alla meta inizia di Brandon LaFell su invito di Newton. Nella ripresa, sotto 10-3, i Patriots pareggiano sul 10-10 con un touchdown di Gronkowski su lancio di Brady ma i Panthers tornano davanti grazie a Olsen, beccato in endzone da Newton. New England non ci sta, passa sul 20-17 con un calcio di Gostkowski ma Carolina replica colpo su colpo e Newton trova Ted Ginn Jr. che corre per 25 yards e porta la palla in meta per il 24-20. Nell'ultimo attacco Brady ha la chance di portare i suoi alla vittoria ma svanisce: la gara finisce con le proteste di New England per una chiamata arbitrale a suo favore che però gli arbitri hanno subito cancellato perchè Gronkowski, che aveva subito un fallo in endzone nell'ultima azione, era comunque troppo lontano dalla palla per poterla ricevere.