NFL, dopo nove sconfitte consecutive i Buccaners tornano alla vittoria nel derby contro i Dolphins (22-19)

Buona la decima per i Tampa Bay Buccaneers che nel Monday Night del week 10 della Nfl, il campionato di football americano, centrano la prima vittoria stagionale dopo nove sconfitte consecutive. I Bucs festeggiano battendo 22-19 i Miami Dolphins nel derby della Florida e in una serata speciale, quella in cui viene ritirata la maglia numero 99 di Warren Sapp, defensive tackle decisivo per la conquista del Superbowl del 2002 proprio in maglia Tampa Bay.