Nfl: i Vikings fanno festa, Redskins al tappeto

Nell'anticipo della 10a giornata di Football Americano, i Vikings conquistano un successo prezioso contro i Redskins per 34-27. Minnesota viene trascinata da una prestazione brillante di Adrian Peterson, autore di 75 yards su corsa con ben 2 touchdowns. Il quarterback di Washington, Robert Griffin III conclude la sua gara con 281 yards completate per 3 touchdowns ma subisce la pressione dei Vikings che lo costringono tre volte a passaggi incompleti.

La notizia negativa per i Vikings è l'infortunio del Qb Christian Pounder, uscito anzitempo dal match per un infortunio alla spalla. Washington, avanti di 10 dopo due quarti, subisce la rimonta di Minnesota nel terzo parziale che si conclude con un sonoro 13-4. A nulla servono nel finale gli sforzi dei Redskins che, in classifica, hanno ora un record di 3 gare vinte e 6 perse. Situazione difficile anche per i Vikings che hanno conquistato solo due successi a fronte di 7 sconfitte.

Insoddisfatto a fine gara il coach di Washinghton Mike Shanahan tuona: "Non si può giocare così, bisogna mantenere alta la concentrazione. Quando si commettono numerosi errori, ci si gioca la partita".