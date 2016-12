Nfl: Chiefs imbattibili, salvi i Seahawks

Non si ferma la marcia dei Kansas City Chiefs , unica squadra imbattuta dopo la nona settimana di Nfl. La formazione di Reid soffre ma alla fine riesce a vincere a Buffalo 23-13 grazie alle giocate della difesa che firma due mete, una con Sean Smith che segna su ritorno da intercetto, e una con Tamba Hali che riporta in endzone il pallone dopo un fumble. Se la vedono brutta i Seattle Seahawks che vincono solo al supplementare 27-24.

Contro i Tampa Bay Buccaneers, ancora senza successi: sotto 21-0 Russell Wilson riesce a guidare i suoi con due touchdown.

Travolgenti i New England Patriots che schiantano 55-31 i Pitsburgh Steelers con 4 lanci vincenti di Tom Brady mentre gli Indianapolis Colts battono 27-24 gli Houston Texans con 3 td pass di Andrew Luck.

Quarta vittoria di fila per i Carolina Panthers che superano 34-10 gli Atalnta Falcons con un ottimo Cam Newton in regia. Il re della nottata è però Nick Foles: il giovane quarterback ha guidato i Philadelphia Eagles alla vittoria 49-20 sugli Oakland Raiders con 7 passaggi da touchdown, eguagliando il record assoluto della Nfl in una singola partita.

I risultati della nona settimana:

Miami-Cincinnati 22-20 (giocata giovedì); Buffalo-Kansas City 13-23; Dallas-Minnesota 27-23; St. Louis-Tennessee 21-28; NY Jets-New Orleans 26-20; Washington-San Diego 30-24; Carolina-Atlanta 34-10; Oakland-Philadelphia 20-49; Seattle-Tampa Bay 27-24; Cleveland-Baltimore 27-24; New England-Pittsburgh 55-31; Houston-Indianapolis 24-27; Green Bay-Chicago (lunedì notte).