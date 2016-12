Nfl: i Panthers divorano i Buccaneers

I Carolina Panthers travolgono 31-13 i Tamba Bay Buccaneers nell'anticipo dell'ottava settimana del campionato Nfl. Per i Panthers si tratta del quarto successo stagionale a fronte di sette sconfitte mentre per la formazione della Florida allenata da Greg Schiano è il settimo stop in altrettante gare giocate. Al Raymond James Stadium di Tampa il protagonista assoluto è Cam Newton, stella e quarterback di Carolina, che chiude con 229 yards lanciate e un touchdown, più 50 yards e una meta su corsa.