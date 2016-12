Nfl: i Giants si sbloccano, battuti i Vikings

Arriva contro i Minnesota Vikings la prima vittoria stagionale per i New York Giants . La squadra di Eli Manning si impone in casa 23-7 nel Monday night della settima giornata della regular season Nfl. Ai Vikings non è bastato schierare il nuovo quarterback Josh Freeman , arrivato come free agent, per evitare la quinta sconfitta stagionale. L'ex Tampa Bay ha completato solo 20 dei 53 passaggi effettuati ed è apparso piuttosto arrugginito.

Dall'altra parte Manning è sembrato in ripresa dopo un difficile avvio di stagione: il quarterback dei Giants ha lanciato per 200 yard e completato 23 passaggi su 39, tra cui quello per uno dei due touchdown realizzati daun lancio di 24 yard perche ha permesso ai Giants di portarsi sul 10-7 a 9'33" dalla fine del secondo quarto. Nella seconda metà di gara i padroni di casa non hanno concesso neanche un punto ai Vikings e hanno dilagato con un altro touchdown die due field goal di

In campo per Minnesota anche Adrian Peterson, a pochi giorni dal funerale del figlio di due anni. "Ho provato a concentrarmi solo sulla gara - ha detto a fine gara il running back dei Viking, MVP del 2012 -. Purtroppo le cose non sono andate come volevamo, la loro difesa ci ha reso la vita difficile".