Nfl: Seahawks super, Cardinals battuti

I Seahawks battono 34-22 i Cardinals nella prima gara della settima settimana della regular season Nfl e si confermano tra le squadre più in forma della Lega. Russell Wilson lancia per 235 yard, completa 18 dei 29 passaggi effettuati, di cui tre convertiti in touchdown, e guida Seattle alla sesta vittoria stagionale. Secondo ko di fila per Arizona, sconfitta anche sette giorni fa da San Francisco.