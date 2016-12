Nfl: San Diego vola grazie alla difesa, battuti i Colts

San Diego batte Indianapolis 19-9 nel Monday night della sesta settimana della regular season Nfl. I Chargers giocano una partita perfetta in fase difensiva, non concedendo neanche un touchdown ai Colts, centrano la terza vittoria stagionale e riscattano la sconfitta di sette giorni fa contro Oakland . Per Indianapolis, reduce dalla vittoria in rimonta sui Seahawks , arriva la seconda sconfitta.

La scorsa settimana al quarterback dei Chargers Philip Rivers non era bastato lanciare per 411 yard contro i Raiders per evitare la terza sconfitta della stagione. Contro i Colts Rivers si è limitato a lanciare per 237 yard, compreso il passaggio per l'unico touchdown dell'incontro realizzato dalla matricola Keenan Allen. Al resto hanno pensato i compagni della difesa, che non hanno concesso nulla all'attacco avversario. Serata storta per i Colts, in grado di muovere il punteggio solo grazie a tre field goal di Adam Vinatieri.