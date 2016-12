Nfl: colpo Jets, Falcons beffati nel finale

Un calcio piazzato di Nick Folk allo scadere regala a New York la vittoria sul campo di Atlanta nel Monday night della quinta settimana della Nfl. I Jets si impongono 30-28 in rimonta e conquistano il loro terzo successo stagionale. Un trionfo che segna il riscatto del quarterback Geno Smith , matricola capace di mettersi alle spalle i tanti errori delle prime quattro gare e di lanciare per 199 yard, compresi tre passaggi poi convertiti in touchdown. Terza sconfitta di fila per i Falcons , indicati a inizio stagione tra i favoriti per il Superbowl.

I Jets dominano per tre quarti di gara ma rischiano di sprecare tutto a causa di uno sciagurato ultimo quarto. Il touchdown di Kellen Winslow che vale il 27-14 per New York a 12' dal termine sembra chiudere la gara. I Falcons però non demordono, accorciano le distanze con il touchdown di Jacquizz Rodgers (28-21 con 8'03" da giocare sul cronometro) e a 1'54" dal termine mettono la freccia grazie a un altro touchdown, realizzato questa volta da Levine Toilolo. Sembra finita, ma non per Smith: il rookie dei Jets completa quattro passaggi di fila nei due minuti finali e prepara il terreno al calcio piazzato di Folk, che a tempo scaduto infila i pali da 43 yard per il 30-28 finale. Grazie alla performance di Atlanta Geno Smith diventa il terzo giocatore nella storia dei Jets a realizzare tre passaggi convertiti in touchdown e a completare l'80% dei lanci (16 su 20) in un gara. I Falcons, battuti tre volte di fila per la prima volta dal 2007, ingoiano un altro boccone amaro e vedono ridimensionate le loro ambizioni per il titolo.