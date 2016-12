Nfl: i Browns battono i Bills in rimonta

I Cleveland Browns superano 37-24 i Buffalo Bills nell'anticipo della sesta settimana del campionato Nfl e centrano la terza vittoria in fila dopo due ko per iniziare la stagione. Al FirstEnergy Stadium di Cleveland, Ohio, i padroni di casa partono male e chiudono il primo periodo sotto 10-0. Poco dopo perdono anche il loro quarterback Hoyer per infortunio ma nonostante tutto la riserva Brandon Weeden, tornato in campo dopo aver perso le prime due gare da titolare, riesce a guidare la rimonta: all'intervallo i Browns guidano infatti 17-10 grazie alle mete di McGahee su corsa e allo strabiliante punt return da 79 yards di Travis Benjamin. Nel terzo quarto però Buffalo torna avanti e ribalta la situazione con due mete su corsa di Spiller e Jackson per il 24-17. Poi però tocca ai Bills perdere il loro quarterback, EJ Manuel, ma purtroppo per loro la riserva Tuel non riesce a imitare quanto fatto da Weeden per i Browns. Infatti Weeden trova Gordon in endzone per il 24-24 e poi, dopo due calci di Cundiff per il 30-24, arriva l'intercetto di TJ Ward su Tuel e la meta del definitivo 37-24. Per i Browns, arrivati a 3-2 di record, si tratta dellla miglior partenza dal 2001 e vale la vetta della Afc North.