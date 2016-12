Paura in volo: base jumper resta impigliato nell'aereo

10 ottobre 2016

Terrore in volo per Miles Daisher, veterano della Red Bull Air Force con i suoi 20 anni di esperienza di paracadutismo. Il base jumper è rimasto infatti impigliato nell'aeroplano subito dopo essersi gettato nel vuoto da un Cessna. A causa della tuta alare incastrata, prima di essere liberato, il 47enne è dovuto restare per qualche secondo a penzoloni nel vuoto a testa in giù.