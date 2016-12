Cheerleaders: in Italia arriva anche il Camp estivo

Negli Stati Uniti sono un'istituzione, in Italia ancora no. Ma qualcosa si sta muovendo. Le cheerleaders cominciano a guadagnarsi spazi sempre più siginficativi: ci crede molto, ad esempio, il presidente del Napoli De Laurentiis col suo progetto partito un'estate fa. Un anno dopo c'è chi ha pensato di organizzare camp estivi. L'idea è quella della Icaro Evens, che al fianco dei suoi storici camp dedicati a basket, volley e multisport, inaugura quest'anno i Cheerleading Jam Camp , in collaborazione con la Federazione Italiana Cheerleading, che permetterà ai partecipanti di cimentarsi nell'apprendimento e nell’esecuzione delle tecniche di Cheerleading Acrobatico e Cheerdance - sotto la guida dei tecnici e degli istruttori federali - tramite il Camp Discovery (dedicato a chi sta scoprendo per la prima volta il mondo sportivo del Cheerleading) ed il Camp Advanced (per chi pratica già Cheerleading e Cheerdance e vuole migliorare il proprio bagaglio tecnico attraverso i fondamentali individuali e di squadra).

NON SOLO CHEERLEADERS: ECCO BASKET E VOLLEY

Il Basket Jam Camp e il Volley Jam Camp sono "corsi tecnici" che permettono a chi già gioca di perfezionare la propria tecnica ed i propri fondamentali grazie al "Camp di Specializzazione", e a chi invece è alle prime armi di avvicinarsi al Basket e al Volley grazie al "Camp Standard”. il Basket Jam Camp vanta coach di primo livello tra cui: Dan Peterson, Bill Hanzlik (ex giocatore e coach NBA, co-fondatore della Denver "Gold Crown Foundation"), Patrick Mutombo (Ass. Coach Denver Nuggets), Tim Hammond (Head Coach "Gold Crown"), Don Showalter (Head Coach Nazionale USA Under 17, Campione del Mondo 2010), Michael Esposito (Niagara Falls High School, Head Coach), Rolandas Radvila (Ass. Coach Nazionale Russa, Under 16), Alberto Blanco Vila (Coaching staff Unicaja Malaga e Scout NBA), Bill Van Gundy (ex Coach NCAA), Dave Bollwinkel (Coaching staff e Scout Chicago Bulls), Alberto Morea (Head Coach degli Stings, Lega2), Mauro Procaccini (Coach Centro Tecnico FIP, Marche), Massimo Olivieri (Head Coach Basket Parma, Serie A/1 F).



Dal 2014 il settore maschile Volley Jam Camp, si arricchisce della partnership con Italy Power Volley Milano, realtà emergente del movimento che ha scelto il Jam Camp di Massa Carrara come proprio camp ufficiale e porterà in dote i suoi tecnici e migliori atleti. >> Il camp conta sulla qualità del lavoro tecnico svolto e diretto da grandi tecnici, come Marco Botti, Francois Salvagni, Vincenzo Fanizza e Roberto Leuzzi, e sul prestigio dei campioni ospiti. Valerio Vermiglio, Ihosvany Hernandez, Francesca Ferretti, ManuelA Leggeri e Federica Stufi sono solo alcuni dei professionisti che hanno confermato la loro partecipazione.