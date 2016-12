Scherma, fioretto femminile: alla Errigo la prova di Coppa del Mondo

Il fioretto femminile si conferma regno delle azzurre. Arianna Errigo ha vinto la seconda prova stagionale di Coppa del Mondo. Sulla pedana di Saint Maur, l'azzurra ha superato in finale la statunitense Lee Kiefer per 15-8. Si tratta del secondo successo stagionale dopo Cancun e della quinta vittoria dallo scorso maggio. Sul terzo gradino del podio un'altra italiana: la 24enne pisana Chiara Cini , battuta in semifinale proprio dalla Errigo.

Arianna Errigo e Chiara Cini sono state le uniche due, delle cinque azzurre approdate nel tabellone dei quarti, a superare lo scoglio ed avanzare in semifinale. Il tabellone dei quarti ha visto infatti Arianna Errigo superare la russa Larisa Korobeynikova per 15-7, mentre Chiara Cini ha sconfitto col punteggio di 8-7, al minuto supplementare, Valentina Vezzali. Oltre alla pluricampionessa olimpica, ad uscire sconfitte dal turno dei quarti di finale, sono state anche Elisa Di Francisca, fermata per mano della statunitense campionessa del Mondo under 20 in carica, Lee Kiefer per 15-6, ed Alice Volpi, sconfitta 15-7 dalla russa Inna Deriglazova. Le cinque azzurre erano avanzate in maniera compatte sin dal turno delle 32, dove a fermarsi era stata solo Serena Teo, sconfitta col punteggio di 15-8 dalla cinese Le.