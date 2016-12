Wrc: Ogier ha scelto la Ford

13 dicembre 2016

Sebastien Ogier ha scelto la M-Sport e correrà con la nuova Ford Fiesta il prossimo Mondiale Wrc. Il quattro volte campione del mondo, lasciato a piedi dalla Volkswagen che ha scelto di ritirarsi, ha optato per il team inglese dopo il test in Galles. "Ci saranno un sacco di novità in questa stagione e non vedo sicuramente l'ora di mettermi alla prova. Mi attende una nuova squadra, una nuova generazione di vetture e questo è certamente un momento entusiasmante. Non abbiamo molto tempo prima del rally di Monte Carlo, ma faremo del nostro meglio per essere pronti. Siamo tutti consapevoli della grande sfida che ci attende, ma è proprio da qui che posso proprio vedere quanta fame di successo ha questo team", ha commentato il francese. Il suo compagno di squadra sarà Ott Tanak.