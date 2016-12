Wrc, Ogier è sempre più vicino al Mondiale

2 ottobre 2016

Con la vittoria nel Tour de Corse, Sebastien Ogier è sempre più vicino a laurearsi campione del mondo Wrc per la quarta volta consecutiva. In Corsica il francese della Volkswagen ha semplicemente dominato e ha chiuso con 46 secondi di vantaggio sulla Hyundai di Neuville. Terza piazza per Mikkelsen che ha costretto Ogier a rimandare la festa Mondiale fra due settimane in Spagna.