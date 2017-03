Wrc, Meeke vince in Messico: festa Citroen

12 marzo 2017

Dopo Ford e Toyota è arrivata la volta della Citroen. In Messico, per il terzo appuntamento del Mondiale Wrc, Kris Meeke ha portato la sua C3 al successo grazie al grande vantaggio accumulato venerdì sugli avversari in crisi con le temperature alte. Il britannico ha chiuso con un margine di 13"8 su Sebastien Ogier (Ford) che è così tornato in testa alla classifica del Mondiale. Sorriso anche per la Hyundai che ha completato il podio con Thierry Neuville, vincitore della power stage.