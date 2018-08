Rally, Tanak e la Toyota vincono anche in Germania

19/08/2018

Seconda vittoria di fila per Ott Tanak e la Toyota nel Mondiale Rally. Dopo il Successo in Finlandia, l'estone e la Yaris si sono imposti anche sull'asfalto della Germania. Un trionfo visti i distacchi rifilati agli avversari: 39"2 a Neuville (Hyundai) e addirittura 1'00"9 al compagno di team Lappi. Solo quarto Ogier (Ford), che ha limitato i danni con il successo nella Power Stage, perdendo due punti dal leader della classifica Neuville.

Adesso il belga ha 23 lunghezze di vantaggio sul francese cinque volte iridato. Con 136 punti contro i 172 di Neuville, anche Tanak, al secondo centro di fila in Germania, non può essere considerato fuori dai giochi iridati. Gara da dimenticare per Lavtala, Sordo ed Ostberg, costretti al ritiro anzitempo per errori e guai tecnici.