Rally Spagna: Meeke vince, ma gode Ogier

8 ottobre 2017

In Catalunya godono in due: Meeke e Ogier. Il primo perché con la sua Citroen si è portato a casa il Rally di Spagna, il secondo perché ha ipotecato la vittoria del Mondiale, il quinto di fila. Con il ritiro di Neuville e la seconda posizione nei pressi di Barcellona, il francese ha portato il suo vantaggio a 37 punti su Tanak quando mancano solo due tappe al termine del campionato, Gran Bretagna e Australia (60 punti disponibili). Weekend nero per la Hyundai con il belga messo fuori gioco dall'impatto con una roccia nella PS17. Stesso destino era toccato ai compagni di team Mikkelsen e Sordo sull'asfalto spagnolo.



A completare il podio l'estone Tanak con l'altra Ford del team M-Sport che ha ipotecato la vittoria anche del campionato costruttori.