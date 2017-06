Rally Sardegna: la prima volta di Tanak

11 giugno 2017

Festa per Ott Tanak: nel Rally di Sardegna l'estone della Ford ha centrato il primo successo in carriera nel Mondiale. Il compagno di Ogier del team M-Sport, sulla terra sarda, ha sbaragliato la concorrenza e ha approfittato del ritiro di Paddon. Rally chiuso con 12"3 di vantaggio su Latvala (Toyota) e Neuville (Hyundai) a oltre un minuto. Il belga ha accorciato nella classifica Mondiale su Ogier, quinto e frenato da una foratura. Ora il distacco tra i due è di soli 18 punti.



Grande prestazione per Lappi (Toyota) che ha chiuso quarto assoluto e ha vinto la power stage.