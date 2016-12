Rally, Ogier vince anche in Polonia

5 luglio 2015

Quinta vittoria stagionale per Sebastien Ogier nel Mondiale Rally . Il francese della Volkswagen si è imposto nella tappa di Polonia del campionato Wrc, la sesta del 2015, allungando ancora in classifica generale. Ogier ha preceduto il compagno di squadra Andreas Mikkelsen, secondo a 11"9, e l'estone della Ford, Ott Tanak, terzo a 23". Delusione per l'idolo di casa Robert Kubica , solo ottavo anche a causa di problemi tecnici alla sua Ford.

Davanti all'ex pilota di F1, vittima pure di una foratura nel finale, si sono piazzati anche Latvala (Volkswagen), protagonista di un'uscita di strada nell'ultima speciale mentre era all'attacco del podio, le Hyundai di Paddon e Neuville e Meeke con la Citroen. Weekend negativo per Ostberg, che perde anche il secondo posto in classifica generale sempre più in mano a Ogier. Il campione in carica si è imposto anche nella Power Stage davanti a Tanak e Mikkelsen. "Abbiamo dovuto spingere dal primo all'ultimo metro. Altri 28 punti, farò le vacanze perfette che sognavo di fare", ha detto Ogier, arrivato a quota 29 successi.