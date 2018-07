Rally, Neuville beffa Ogier in Sardegna

10/06/2018

Thierry Neuville ha vinto il Rally di Sardegna, settima prova del Mondiale 2018. Il belga della Hyundai si e' imposto in extremis rimontando il distacco da Sebastian Ogier (M-Sport Ford). Nell'ultima prova speciale Neuville, al nono successo in carriera, ha preceduto il cinque volte campione del mondo di 1"5 chiudendo con il tempo complessivo di 3 ore, 29 minuti e 18,7 secondi e un vantaggio di appena sette decimi in classifica generale. Terzo posto per il finlandese Esapekka Lappi (Toyota Yaris) a 1'56"3 davanti al neozelandese Hayden Paddon (Hyundai) e al norvegese Mads Ostberg (Citroen). Neuville aumenta il suo vantaggio su Ogier a 27 punti. Prossima tappa il Rally di Finlandia, in programma dal 26 al 29 luglio.