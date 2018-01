Rally Montecarlo: Ogier schiva un cane

27 gennaio 2018

Piccolo imprevisto per Sebastien Ogier durante la terza prova speciale del Rally di Montecarlo. Il francese della Ford ha avuto grandi riflessi quando, nell'affrontare una curva a sinistra, si è trovato in mezzo alla strada un cane. Il campione del mondo ha prontamente frenato, come si vede dalle immagini amatoriali, e il cucciolo è riuscito a mettersi in salvo.