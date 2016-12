Rally: Meeke trionfa anche in Finlandia

31 luglio 2016

Kris Meeke esulta ancora. Il pilota britannico vince il Rally di Finlandia , ottava prova del WRC 2016, e regala così alla Citroen la seconda vittoria stagionale , bissando quella in Portogallo di due mesi fa. Doppia gioia per la casa francese che piazza l'altra DS3 di Breen sul terzo gradino del podio , alle spalle della Polo di Latvala . Male il leader della classifica iridata Ogier , che chiude per la prima volta quest'anno senza ottenere punti.

Due vittorie nelle ultime due gare disputate: strepitoso il bilancio di Meeke, che diventa il primo britannico a vincere il rally di Finlandia. La sua DS3, senza aggiornamenti rispetto alle vetture rivali, balza in testa da venerdì e chiude con 29"1 di vantaggio sulla Volkswagen di Latvala, che grazie anche al punto bonus conquistato nella Power Stage balza al terzo posto della classifica iridata, nonostante una foratura nello speciale di venerdì. Terzo posto per l'altra Citroen DS3, quella di Breen, che mette il sigillo su un weekend da incorniciare per la scuderia francese. Non vince da oltre cinque mesi ma resta in vetta alla classifica iridata invece il francese Sebastian Ogier, che per la prima volta nel WRC2016, per colpa di un'uscita di strada e di una penalizzazione, termina un rally con zero punti.