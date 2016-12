Rally, Meeke padrone in Portogallo

22 maggio 2016

La "power stage" finale è stata vinta proprio da Ogier davanti a Latvala e Mikkelsen. "E' stato un weekend perfetto, ringrazio la squadra e tutti gli ingegneri. Lo considero un anno di esperienza, non mi aspettavo molto, ma la macchina è andata molto bene", ha detto a caldo. Meeke, 37 anni, ha rotto un digiuno che durava da oltre un anno dopo aver vinto in Argentina lo scorso anno. Tra i ritirati spiccano i nomi di Paddon e Tanak, protagonisti di una doppia uscita strada con conseguente incendio della boscaglia portoghese. Problemi anche per Neuville, fuori dai giochi per le posizioni che contano a causa di una perdita di carburante.