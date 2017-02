Rally, Latvala si ribalta in Spagna: illeso

20 febbraio 2017

Grande spavento per Jari-Matti Latvala, che è uscito illeso da un incidente avvenuto oggi con la sua Toyota durante i test ad Almeria (Spagna) in vista del Rally del Messico. Il pilota finlandese, insieme al suo copilota, si è ribaltato più volte con la sua Yaris Wrc ma entrambi fortunatamente non hanno riportato conseguenze. Latvala è stato protagonista di un ottimo inizio di Mondiale, arrivando secondo a Monte Carlo e vincendo in Svezia: risultati che gli hanno consentito di volare in testa al campionato con quattro punti di vantaggio su Sebastien Ogier.