Rally, Lappi si regala in Finlandia la prima vittoria

30 luglio 2017

Il Mondiale Rally ha regalato un'altra gara storica. In Finlandia, nona tappa del 2017, Esapekka Lappi ha conquistato la sua prima vittoria iridata alla quarta gara con una Wrc ufficiale, dando il successo alla sempre più convincente Toyota. Lappi si è imposto con 36" di vantaggio su Elfyn Evans (Ford). Juho Hanninen ha chiuso terzo a 0"3 dal secondo gradino del podio con l'altra Yaris. Ogier ritirato e raggiunto in classifica da Neuville.

Proprio lo "zero" del francese è stata la notizia che ha riaperto il campionato. Sebastien è andato a sbattere contro un albero con la sua Ford e non è potuto ripartire a causa delle conseguenze fisiche riportate dal suo navigatore, Julien Ingrassia. In classifica, così, si è visto affiancare da Thierry Neuville, che pure ha vissuto un weekend complicato. Il belga della Hyundai ha chiuso sesto e ha raggiunto Ogier a quota 160 punti grazie al terzo posto nella Power Stage. Tanti problemi anche per Latvala, che lottava per la vittoria, Paddon, Ostberg e Tanak, che pure ha vinto la speciale finale.