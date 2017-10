Rally, la Toyota ingaggia Tanak per il 2018

18 ottobre 2017

Sarà Ott Tanak il terzo pilota della Toyota nel prossimo Mondiale Rally. Lo ha annunciato il team Gazo Racing, precisando che il 30enne pilota estone verrà afffiancato ai confermati Jari-Matti Latvala ed Esapekka Lappi in tutti i 13 round del WRC 2018. Tanak, primo in Italia e Germania, lascerà la Ford Fiesta con cui ha corso quest'anno per la Yaris World Rally Car e prenderà il posto di Juho Hanninen.