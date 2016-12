Rally, in Svezia Ogier fa sue su due

14 febbraio 2016

Per Ogier si tratta della 34.a vittoria mondiale e del 47° podio. Giù dal podio della classifica finale si sono piazzati nell'ordine dalla quarta alla decima posizione Mikkelsen, Tanak, Sordo, Henning Solberg, Breen, Neuville e Al Qassimi. Ogier si è imposto anche nella power stage conclusiva (trasmessa in diretta da Premium Sport) e adesso vanta 23 punti di vantaggio su Mikkelsen (56 contro 33). La prossima tappa del campionato Wrc è in programma in Messico dal 3 al 6 marzo.