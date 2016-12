Rally: in Sardegna vince Ogier

14 giugno 2015

Sebastien Ogier imbattibile in Sardegna. Il francese della Volkswagen ha vinto per la terza volta consecutiva il rally d'Italia sullo sterrato aumentando il suo vantaggio in classifica generale: ora il campione del mondo ha 133 punti, 66 in più di Ostberg. Ogier ha chiuso davanti alle Hyundai i20 di Paddon e Neuville. Quarto Evans con la Ford che ha preceduto Osteber (Citroen). Solo sesto Latvala con l'altra Polo Wrc.