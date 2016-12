Rally, in Argentina prima vittoria di Meeke

Storica vittoria di Kris Meeke nel Rally d'Argentina, quarta prova del Mondiale Wrc. Il nordirlandese ha conquistato il primo successo della carriera, firmando una doppietta per la Citroen, che ha piazzato al secondo posto il norvegese Mats Ostberg, staccato di 18"1. Terzo il gallese Elfyn Evans (Ford), per la prima volta sul podio. Trasferta da dimenticare per il leader della classifica Sebastien Ogier (Volkswagen), costretto alle retrovie dopo aver accusato problemi di pescaggio della benzina.