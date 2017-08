Rally, il bis di Tanak arriva in Germania

20 agosto 2017

Ogier ha approfittato dei guai di Thierry Neuville, costretto ad alzare bandiera bianca per la rottura di una sospensione della sua Hyundai. La Power Stage finale è stata vinta da Sordo sulla i20 gemella di quella del belga, con Esapekka Lappi secondo e Jari-Matti Latavala, terzo, entrambi sulla Toyota. Uno e due punti rispettivamente per Craig Been e Ogier con le C3. Per Tanak, come detto, è la seconda vittoria della stagione dopo aver trionfato al Rally d'Italia nel mese di giugno in Sardegna.