Rally, doppia festa per Ogier: vince gara e titolo

16 ottobre 2016

La power stage finale è stata vinta da Latvala (Volkswagen) su Ogier e Sordo. Tra i ritiri illustri spiccano quelli di Mikkelsen, anche lui sulla i20 iridata e ora raggiunto al secondo posto da Neuville a quota 127 punti, e di Meeke (Citroen). Per Ogier si tratta del quinto successo stagionale, il terzo in sequenza, che porta a quota 37 quelli in carriera. Numeri ancora lontani da quelli del mito e connazionale Loeb, ma intanto la strada è ben intrapresa anche se i suoi 32 anni non giocano a favore. "Incredibile, è stata una stagione fantastica, è qualcosa di fantastico vincere con due gare di anticipo. In quest'ultima prova non volevo commettere errori e mi sono concentrato tantissimo. Essere nella lista insieme ad alcuni grandi campioni come Makinen o Kankkunen (4 titoli anche per loro, ndr) è fantastico", le sue prime parole a caldo.