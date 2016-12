Rally di Monza, Rossi mette la quinta

4 dicembre 2016

Valentino Rossi ha cancellato la parola "secondo" dalla sua stagione, vincendo da dominatore il Rally di Monza , tradizionale appuntamento di fine anno, che unisce l'agonismo allo spettacolo. Il pesarese, al volante della sua super Ford Fiesta Wrc, è sempre stato in testa e ha chiuso davanti allo spagnolo Dani Sordo (Hyundai i20), pilota del Mondiale e secondo a 18"4, e a Marco Bonanomi (Citroen DS3), terzo a 18"9.

Sfortunato il pluri iridato di motocross Tony Cairoli , penalizzato da un problema elettrico alla sua Citroen DS3 nella tappa di sabato, che gli ha fatto perdere 5', e fuori dalla "top 10": 16°. Per Rossi, invece, si tratta del quinto successo nella gara brianzola, dove è l'indiscusso padrone e protagonista, che gli permette di raggiungere il recordman Dindo Capello.

ROSSI VINCE ANCHE IL MASTER SHOW

Valentino Rossi in versione prenditutto a Monza. Dopo aver vinto il rally, il numero 46 ha fatto suo anche il Master Show, tradizionale appuntamento di chiusura del weekend sul rettilineo dell'Autodromo. In finale al volante della sua Ford Fiesta ha battuto Dani Sordo fermato dalla rottura del motore della sua Hyundai. In semifinale Valentino, invece, ha fatto fuori Cairoli rifilandogli più di 7 secondi.