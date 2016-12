Rally di Germania, Ogier torna a vincere

21 agosto 2016

Dopo sette mesi di astinenza (ultimo successo a Montecarlo in gennaio), Sebastien Ogier è tornato alla vittoria nel Mondiale Wrc 2016 . Lo ha fatto al Rally di Germania, dove il francese della Volkswagen ha preceduto i due compagni della Hyundai, Dani Sordo, secondo a 20"3, e Thierry Neuville, terzo a 20"4. In classifica generale Ogier aumenta il suo vantaggio sull'altra i20 di Mikkelsen, solo quarto davanti a Paddon.

La power stage conclusiva è stata vinta da Neuville, che ha conquistato i tre punti di bonus, precedendo Jari-Matti Latvala e Ogier. "E' stato grande - ha commentato Ogier - . Non ho avuto la possibilità di vincere nelle ultime gare e mi mancava questa sensazione. E' stato molto eccitante anche perché è passato tanto tempo dall'ultima volta in cui mi sono trovato a battagliare per il successo. Ma ho dovuto davvero spingere forte per battere gli altri ragazzi".