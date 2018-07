Rally, che paura per Andreucci-Andreussi

14/07/2018

Grande paura per Paolo Andreucci e Anna Andreussi. L'equipaggio 10 volte campione italiano rally è stato vittima di un brutto incidente durante un test gomme in Liguria. A bordo della Peugeot 208 T16 il leader del campionato tricolore, impegnato nelle prove in vista del Rally di Roma della prossimo weekend, ha sbattuto violentemente contro un muretto. Poi la corsa in ospedale, in elicottero al Santa Corona di Pietra Ligure.



Per il pilota sospetta compressione toracica, mentre per la navigatrice diverse fratture al bacino. La Andreussi, in serata, ha voluto tranquillizzare tutti i tifosi con un post su Instagram: "Stiamo bene, staremo fuori per un po', ma torneremo".