Rally Argentina: la prima volta di Paddon

24 aprile 2016

Continua la maledizione Argentina per Sebastien Ogier: il campione del mondo della Volkswagen ha perso il duello con Paddon e ha chiuso secondo. Una gara stregata per il leader della classifica che non è mai riuscito a vincere sullo sterrato sudamericano. Prima trionfo nel Mondiale per il neozelandese della Hyundai, che ha vinto con un vantaggio di 14 secondi accumulato nella power stage finale. Terza posizione per Mikkelsen (Volkswagen).