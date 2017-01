Rally Montecarlo: Paddon si schianta, morto uno spettatore

20 gennaio 2017

Dopo che la ps1 è stata annullata, l'ufficialità del decesso è arrivata verso l'una di notte con un comunicato della Fia. Poi è arrivato anche il pensiero di Paddon affidato a Twitter: "Sono enormemente rattristato per l'incidente di oggi e i miei pensieri sono per la famiglia e gli amici della persona coinvolta. È difficile dire di più al momento perché siamo scioccati per quello che è successo. Mi dispiace per la famiglia, per i tifosi e per il nostro sport".



Anche la casa coreana ha voluto esprimere il suo cordoglio e ha deciso di ritirare la vettura numero 4 del neozelandese: "Il team e l'equipaggio hanno offero pieno supporto agli organizzatori e alle autorità per capire tutti i dettagli dell'accaduto. Hyundai Motorsport esprime le proprie condoglianze alla famiglia, agli amici e alla persone colpite".