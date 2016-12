Ostberg, schianto in ricognizione: niente Rally D’Australia

9 settembre 2015

Attimi di terrore per Mads Ostberg e Jonas Andersson durante una ricognizione del Rally d'Australia . I due stavano provando una speciale quando si sono trovati di fronte un camion e non hanno potuto evitare lo schianto. Nell'incidente Ostberg ha subito l’incrinatura di due costole mentre Andersson ha riportato diverse contusioni. Al loro posto in Australia sulla S3 Wrc numero 4 ci saranno Stéphane Lefebvre e Stéphane Prévot .

Tutto è successo in pochi attimi. Dopo il via libera degli organizzatori, Ostberg e Andersson stavano testando il tracciato a bordo di una Mitsubishi Lancer, ma dietro una curva si sono trovati in traiettoria un camion e non hanno potuto evitarlo. Come dimostrano le immagini rimbalzate subito sui social network, lo schianto è stato terribile, ma fortunatamente l'equipaggio della DS3 Wrc numero 4 se l'è cavata solo con due costole incrinate e qualche contusione.



"Abbiamo continuato le ricognizioni ma per noi è impossibile prendere parte al Rally", ha spiegato dopo l'incidente il pilota norvegese, che non potrà così allungare la striscia di 12 rally consecutivi a punti. "E' una grossa delusione perché pensavamo di essere competitivi e di poter lottare per riprenderci il secondo posto in campionato", ha aggiunto con rammarico Ostberg . La buona notizia però è che nessuno si è fatto male.