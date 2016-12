Il Mondiale di Rally in esclusiva su Premium Sport

21 gennaio 2016

Stanno per accendersi i motori della stagione a 2 e a 4 ruote di Premium e la pay tv di Mediaset garantirà ai suoi abbonati l'ennesima esclusiva : il Campionato del Mondo Rally 2016 (World Rally Championship). La massima competizione mondiale per auto da rally si aggiungerà al Campionato del mondo Superbike (WSBK) e a quello Motocross (MXGP), che da questa stagione saranno trasmessi in diretta e in alta definizione anche su Premium.

Giunto alla 44esima edizione, il mondiale rally comprende 14 gare a tappe che si disputano in tutto il mondo, su ogni tipo di tracciato (asfalto, ghiaia, sterrato, neve, ghiaccio) e con ogni condizione atmosferica. Ogni gara è divisa in prove cronometrate e ogni vettura gareggia singolarmente: al termine delle prove si sommano i tempi e la vittoria va a chi ha totalizzato il tempo più basso. Detiene il titolo piloti il francese Sébastien Ogier, mentre il titolo costruttori 2015 è stato conquistato dalla Volkswagen.



Premium trasmetterà, per ogni tappa, la diretta esclusiva e integrale della “power stage”, la prova finale e più spettacolare di ogni tracciato, oltre che il magazine ufficiale di un’ora della WRC. Ma la copertura sarà totale, con highlitghs, speciali e servizi anche all’interno dei notiziari sportivi.



Si comincia con il Rally di Montecarlo, in programma da stasera, giovedì 21, a domenica 24 gennaio: la “power stage”, fissata per domenica alle ore 12.00, sarà trasmessa su Premium Calcio HD e commentata da Claudia Peroni e Andrea Nicoli.