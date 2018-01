Dakar, terza tappa: vince Al Attiyah, Peterhansel resta leader

8 gennaio 2018

Al Attiyah (Toyota) si è aggiudicato la terza tappa chiudendo la sua performance in 3 ore 9 minuti e 8 secondi. Dietro il qatariota ben quattro Peugeot: al secondo posto il francese Peterhansel (+4'05”), poi lo spagnolo Carlos Sainz (+5'47”), il francese Cyril Despres (+7'43”) e un altro francese, Sebastien Loeb (+8'34”). Al Attiyah è partito subito al massimo per poi condurre, gestendo il vantaggio e cercando, nel finale, anche di spingere per recuperare terreno in classifica generale: una graduatoria che al momento vede in testa Peterhansel con 3'11” di vantaggio su Despres, mentre il qatariota grazie al secondo successo dopo quello della prima tappa si porta al terzo posto a 7'43” di distanza dal leader.



Per quanto riguarda le moto, Sam Sunderland della Red Bull Ktm Factory Team con un finale di gara davvero avvincente è riuscito ad aggiudicarsi la terza tappa chiudendo con un parziale di 3 ore, 20 minuti e 43 secondi. Nella prima parte di gara il più veloce era stato il cileno Pablo Quintanilla della Rockstar Energy Husqvarna, che ha chiuso però al quinto posto con un distacco di 4'20” dal leader. Al secondo posto l'argentino Kevin Benavides su Honda (+3'03”), terzo l'australiano Toby Price (+3'28”) su Ktm e al quarto posto l'americano Ricky Brabec (+3'55”) su Honda. Primo degli italiani Alessandro Botturi (Personal Team) che ha chiuso con un distacco di 16'38” dal leader Sunderland che con questo successo è volato in vetta alla classifica generale, sorpassando lo spagnolo Joan Barreda della Honda che, complice un grave errore di navigazione, ha chiuso questa tappa addirittura con un ritardo di 27'49”. Venendo ai quad, vittoria per il cileno Ignacio Casale della Casale Racing che ha chiuso la gara in 3 ore, 58 minuti e 8 secondi. Dietro di lui il peruviano Alexis Hernandez della Alexis Hernandez Racing (+8'55”). Terzo posto per l'argentino Pablo Copetti della Mx Devesa (+14'52”).