Dakar 2017, 7a tappa: conferma Peterhansel, sorpresa Brabec

9 gennaio 2017

Le forti piogge che hanno colpito la Bolivia hanno lasciato il segno sulla Dakar 2017 che, dopo la cancellazione della sesta tappa e il giorno di riposo, è ripartita da La Paz alla volta di Uyuni su un percorso di 805 km ma con una speciale ridotta ad appena 161 km a causa dei problemi prodotti da acqua e fango. Fra le auto è arrivato il secondo successo del francese Stephane Peterhansel che al volante della Peugeot ha completato il tracciato in un'ora, 54 minuti e 8 secondi e ha rifilato 48" al compagno di marca e connazionale Sebastien Loeb; terzo è il sudafricano De Villiers con la Toyota ad oltre 3 minuti mentre quarto è giusto il finlandese Hirvonen con la Mini. In classifica generale Peterhansel comanda con 1'57" su Loeb.



Fra le moto vince a sorpresa lo statunitense Ricky Brabec che, in sella alla Honda, ferma il cronometro sul tempo di 2 ore, 2 minuti e 5 secondi e conquista il suo primo successo alla Dakar. Alle sue spalle, a quasi 2 minuti, il compagno di marca Gonçalves mentre terzo è il britannico della KTM Sam Sunderland, giunto a 6'51", che conserva comunque la leadership in classifica generale con 17'45" sul cileno della Husqvarna Quintanilla, che nella frazione odierna ha perso quasi 6 minuti rispetto al rivale. Martedì va in scena l'ottava tappa: partenza dalla Bolivia, da Uyuni, e arrivo in Argentina, a Salta, dopo un tragitto di 892 km, 492 dei quali di speciale.