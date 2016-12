Countdown per il Rally di Monza: attesa per Vale Rossi

24 novembre 2015

Sale la febbre per l’edizione 2015 del Monster Energy Monza Rally Show in programma all’Autodromo Nazionale dal giovedì a domenica. Gli occhi saranno tutti puntati su Valentino Rossi , che anche quest’anno farà coppia con Carlo Cassina confermando un equipaggio già più volte vincente in terra brianzola. Con loro tanti illustri piloti delle quattro e delle due ruote, a partire da Thierry Neuville , pilota ufficiale Hyundai e vicecampione mondiale rally nel 2013, Paolo Andreucci campione Peugeot, nove titoli italiani rally in bacheca, Vitantonio Liuzzi , ex pilota di Formula 1 e ora di Formula E, Tony Cairoli , otto volte campione del mondo motocross, Fabio Babini habituè delle gare GT italiane e internazionali.

Ma l’elenco dei partenti offre anche Piero Longhi, Alessandro Perico, Felice Re, Luca Pedersoli e molti altri ancora. Ci sarà Luca Betti, protagonista in molti rally e anche in programmi televisivi. Dal canto suo il mondo dello spettacolo, sempre presente al MRS, sarà rappresentato, fra gli altri, da Sara Ventura e Selvaggia Lucarelli. Nelle vesti di navigatrice anche una campionessa mondiale di pallavolo, Rachele Sangiuliano, in coppia con Gian Maria Gabbiani. Ben 118 equipaggi al via a bordo di splendide vetture, fra cui 19 WRC e 24 storiche del periodo 1972 - 1985.



Il programma prenderà avvio giovedì con le verifiche sportive e tecniche, le prove libere (Shakedown) e la pubblicazione degli ammessi alla prima tappa di venerdì pomeriggio. Da non perdere assolutamente (dalle 14.51 di venerdì) la Grid Exhibition con la possibilità per gli appassionati di ammirare da vicino tutte le auto iscritte alla competizione. Tutto da scoprire, poi, il paddock village con il villaggio del Monza Rally Historic Show e il padiglione Exhibition Area con tante attrazioni fra cui simulatori, stand e l’intrattenimento di Virgin Radio.

Domenica la gara sarà visibile in streaming su sportmediaset.it